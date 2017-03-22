Лондон, 22 марта, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Подозреваемым в совершении теракта возле британского парламента в Лондоне является Абу Иззадин, сообщает газета Independent.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

По информации издания, ранее Иззадин некоторое время сидел в тюрьме за пособничество террористической деятельности.

Абу Иззадин был уже известен правоохранителям Британии как участник сбора средств в пользу исламистских террористических группировок. Также он неоднократно был замечен в подстрекательстве и пропаганде терроризма.

Стоит отметить, что по данным американского телеканала АВС, Абу Иззадин до сих пор находится в тюрьме.

Напомним, 22 марта неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту. Затем возле здания британского парламента он напал с ножом на полицейских и был ими застрелен.

Сообщается о четырех погибших в результате этого теракта, включая самого злоумышленника.