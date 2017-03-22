Москва, 22 марта, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев крайне удивлен и разочарован заявлением турецких властей о введении ограничений на поставки российской сельскохозяйственной продукции в Турции. Заявление Ткачева распространила сегодня, 22 марта, пресс-служба министерства сельского хозяйства России.

Pixabay Мясная продукция из России

Ткачев напомнил, что в ноябре 2016 года он договорился с министром сельского хозяйства Турции о поэтапном снятии ограничений во взаимной торговле сельхозпродукцией.

Россия уже сняла ограничения на импорт из Турции цитрусовых и косточковых, лука, капусты, гвоздики и других продовольственных товаров и в дальнейшем планировала продолжить снятие ограничений по другим значимым для Турции видам сельхозпродукции, отметил министр Ткачев. Речь, в первую очередь, идет о томатах, так как до санкций Турция обеспечивала почти половину импорта томатов в Россию.

При этом турецкая сторона так и не обеспечила доступа российской мясной и молочной продукции на турецкий рынок, заметил Ткачев. Он пояснил, что отмена ограничений на поставки турецкого продовольствия должна быть увязана с разрешением на экспорт из России в Турцию мясной и молочной продукции.

Вместо этого Турция заявила о введении пошлин на ввоз ряда российских сельскохозяйственных продуктов. Речь идет о пшенице, кукурузе, подсолнечных шротах, растительном масле, бобовых и рисе.

Ткачев подчеркнул, что введение подобных пошлин будет означать прекращение ввоза в Турцию этих товаров.

«Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство», — сказал министр сельского хозяйства России.

При этом он выразил уверенность, что новые рынки сбыта для российской сельскохозяйственной продукции найдутся быстро.