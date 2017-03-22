Саранск, 22 марта, 2017, 23:12 — ИА Регнум. По факту обрушения одной из стен в детском саду Саранска возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Мордовии.

Pixabay.com Испуганный ребенок

В ходе расследования дадут юридическую оценку действиям проектных и строительных организаций, а также лица, ответственного за надлежащее техническое состояние здания.

В пресс-службе отметили, что в рамках доследственной проверки были обнаружены трещины еще в трех аналогичных стенах учреждения. Поврежденные стены были демонтированы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 февраля 2017 года в одном из детских садов Саранска обрушилась декоративная стена. Никто из воспитанников детсада не пострадал.

Здание дошкольного учреждения было сдано в эксплуатацию в декабре 2012 года. Строительством занималась компания «Ремстрой», гарантийный срок составлял пять лет. После появления в СМИ информации о рухнувшей стене Пролетарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Мордовии провел доследственную проверку.