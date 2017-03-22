Москва, 22 марта, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное делопо факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщается в пресс-релизе управления Следственного комитета по Москве.

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«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам таких преступлений, как причинение смерти по неосторожности двум лицам и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, — указано в сообщении.

По информации СК, в результате происшествия погибли два человека, еще 19, среди которых двое детей, пострадали.

Из жилого дома были эвакуированы 47 жильцов. При этом пришлось применять вертолет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что пожар в жилом доме на Изумрудной улице произошел от взрыва бытового газа.

Представители «Мосгаза» опровергают эти сообщения.

На данный момент пожар потушен, однако работа спасателей на месте происшествия продолжается. У дома остаются машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили.