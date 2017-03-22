Казань, 22 марта, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В Казани под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича состоялось заседание Комиссии по улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров и развитию малого и среднего предпринимательства в ПФО, сообщает пресс-служба полпредства.

Kremlin.ru Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе, Бабич,Михаил Викторович

«Сегодня сформировалась группа регионов, активно занимающихся улучшением инвестклимата, что подтверждено результатами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата — 2016. Среди регионов округа лидерами рейтинга признаны Республика Татарстан — 1 место, Чувашская Республика — 6 место и Ульяновская область — 11 место, которые вошли в I группу. Однако его итоги свидетельствуют о том, что количество и продолжительность одних и тех же процедур в разных регионах отличается. Это создает различные условия для ведения бизнеса в стране. При этом почти в каждом регионе округа есть свои конкретные успехи в той или иной сфере, а есть и «узкие места» в обеспечении благоприятного инвестклимата», — сказал представитель президента.

Для выравнивания ситуации в настоящее время на федеральном уровне утверждено 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в регионах, которые определяют мероприятия, сроки и результаты их реализации в конкретной сфере. В 2017 году регионам предстоит полностью реализовать мероприятия в рамках утвержденных в 2016 году «дорожных карт».

«Можно с уверенностью назвать 2016 год прорывным в части принятия решений, направленных на повышение качества государственного регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства. Определены долгосрочные приоритеты государственной политики в данной сфере. Продолжается реализация федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства», — отметил Бабич. Он добавил, что вопросы, требующие детального рассмотрения и принятия действенных механизмов помощи субъектам МСБ остаются.

Одним из механизмов, которые представила АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», стал онлайн-ресурс для предпринимателей. С помощью портала бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего предпринимательства, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием, ознакомиться с каталогом франшиз.

По итогам заседания участники выработали ряд предложений, которые будут систематизированы и рекомендованы к реализации на федеральном и региональном уровнях.