Москва, 22 марта, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Власти Украины намерены использовать скандал вокруг запрета на въезд российской участнице музыкального конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой для привлечения внимания к статусу российского Крыма, сообщает RT со ссылкой на источник в администрации президента Украины.

Matvey.ru Юлия Самойлова

«Выступление Самойловой в Крыму стало для нас подарком, поскольку, введя запрет на ее въезд, мы смогли снова поднять вопрос о статусе полуострова», — цитирует RT слова источника.

По его словам, этот вопрос будет многократно подниматься во время проведения музыкального конкурса, тем более что тогда Украину посетят сотни журналистов из разных стран мира.

Напомним, 22 марта 2017 года сообщили о введении СБУ запрета на въезд Юлии Самойловой на Украину на три года. Украинские организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2017» пообещали неукоснительно выполнить это постановление Службы безопасности Украины.