Казань, 22 марта, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Результаты матчей волейбольной Лиги чемпионов, прошедших 22 марта.

(сс) JeppeSmedNielsen Волейбол

[[[flag-ru]]] « Зенит-Казань » (Казань) — [[[flag-be]]] «Роеселаре» (Бельгия) 3:0 (25:19 25:16 25:20)

« » (Казань) — «Роеселаре» (Бельгия) (25:19 25:16 25:20) [[[flag-pl]]] «Кендзежин-Козле» — [[[flag-ru]]] «Белогорье» (Белгород) 1:3 (22:25 25:20 24:26 21:25)

Теперь в финале турнира московское «Динамо» встретится с немецким «Берлином», а «Белогорье» и «Зенит-Казань» сыграют друг с другом. Игры пройдут 4 и 11 апреля.

Еще два участника финала определятся сегодня поздно вечером.

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.