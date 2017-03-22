Москва, 22 марта, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Акт вандализма на кладбище-мемориале советским воинам-освободителям в Варшаве является попыткой реабилитировать нацизм и фашизм, направлен на уменьшение роли СССР в победе над ними. Такое мнение высказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

Варшава после освобождения. Январь 1945 года

Неизвестные вандалы осквернили кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Кладбище было осквернено вечером в понедельник. Территория мемориального комплекса находится под постоянным видеонаблюдением, однако информации о том, попали ли вандалы под объективы камер, пока нет.

«Я сильно возмущен этими событиями, тем более, что они происходят в Польше не в первый раз. Сотни тысяч советских солдат погибли, освобождая Польшу от нацистов, но как мы видим, память у некоторых потомков оказалась очень короткой. Советские солдаты принесли полякам свободу и независимость. Такими актами вандализма не удастся переписать историю Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны. Мировая общественность давно дала оценку фашизму и нацизму на Нюрнбергском процессе», — отметил Андрей Красов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта, посольство России в Варшаве выразило возмущение очередным случаем акта вандализма на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей. На ступенях 38-метрового обелиска солдатам Красной армии неизвестные нанесли несколько изображений со свастикой, оскверняющих государственный флаг Израиля. Дипмиссия обратилась к польским властям с требованием устранить последствия инцидента и наказать виновных.

Двумя же днями раньше на кладбище, где покоятся 21 468 советских воинов, польские и российские волонтеры навели порядок. Дело в том, что, как выяснил в начале марта шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов, территория мемориала фактически превращена в помойку. За декоративными кустарниками в нескольких местах разбросаны десятки бутылок, пакетов с мусором, множество шприцев, одежда, предметы гигиены и пр., о чем был снят видеоролик.

На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21,4 тыс. солдат Первого белорусского фронта Красной Армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944—1945 гг. Мемориал площадью в 19,2 га был открыт в 1950 г. в пятую годовщину капитуляции Германии.

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