Донецк, 22 марта, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко затруднился назвать сроки признания Россией государственности республик Донбасса. Он опасается, что этот шаг может навредить России. Об этом Захарченко заявил сегодня, 22 марта, во время проведения «прямой линии» с жителями Донбасса, проживающими на подконтрольной Украине территории, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Что касается признания Российской Федерацией — всему свое время, нельзя торопить события. Мы не забываем о том, что это — наша Родина, ее нельзя ставить в неловкое положение, чтобы потом не пришлось расплачиваться человеческими жизнями», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР пообещал оказывать помощь жителям украинской части Донбасса, несмотря на тяжелое финансовое положение республики. «Наша республика находится в тяжелом финансовом положении. Но мы — семья. Я прекрасно понимаю, что на той территории с 2014 года многие наши соотечественники были выкрадены, арестованы. Судьба их неизвестна. Подозреваю, что многих уже в живых нет. Однако мы — славяне, мы — русские. Мы должны всегда помогать друг другу», — считает Захарченко.

По его данным, задолженность Украины по выплате пенсий жителям ДНР составляет порядка 30 миллиардов гривен (1 млрд 117 млн долл). «Наши цифры несколько отличаются от данных Киева. На сегодня задолженность Украины перед нашими пенсионерами составляет более 30 миллиардов гривен. По данным Киева, эта цифра составляет порядка 20 млрд. Нужно сказать, что часть этих денег была попросту украдена, и даже если мы потребуем выплатить их, для Украины это будет непосильная ноша, сейчас Киев не в состоянии платить даже по своим долгам», — считает Захарченко.

Он также заверил, что жители Донбасса смогут получать медицинскую помощь в больницах ДНР. «Это часть гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Все необходимое лечение вы можете получить, обратившись в наши онкоцентры, для жителей подконтрольных Украине районов очереди нет. Приезжайте, и мы обязательно вам поможем», — пояснил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили гуманитарную программу помощи жителям подконтрольных Украине районов Донбасса, направленную на развитие и укрепление культурных, гуманитарных и профессиональных связей, а также оказание социальных и административных услуг. При этом сама программа не предусматривает возможности получения финансовой помощи, получении жилья, рабочего места или бесплатного лечения.