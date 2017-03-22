Киев, 22 марта, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) с 23 марта официально вводит санкции против дочерних структур российских государственных банков на Украине. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба украинского финансового регулятора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур», — сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Ранее 19 марта НБУ сообщил, что все украинские банки с российским государственным капиталом ведут переговоры о продаже.

Напомним, после того, как российский Сбербанк заявил, что начинает обслуживание клиентов по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик, власти Украины потребовали ввести санкции против всех украинских банков с российским государственным капиталом.

Санкции запрещают российским банкам на Украине переводить средства за пределы страны. Фактически эти банки были взяты в заложники.

После объявления о том, что вводятся санкции, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ищет способ быстро уйти с украинского финансового рынка.