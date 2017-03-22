Белгород, 22 марта, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Следственное управление СК РФ опубликовало сообщение, в котором не согласилось с оправдательным приговором, который Белгородский областной суд вынес в отношении бывшего директора детского лагеря «Сокол» Розалии Апетян. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее суд признал ее виновной в смерти ребенка, в 2016 году утонувшего в очистном сооружении рядом с лагерем.

Beluo.ru ДОЛ «Сокол»

Напомним, 11 февраля 2016 года семья с двумя детьми приехала отдохнуть около лагеря. Мальчик, которому было 4,5 года, забрался на земляную насыпь, покрытую ледяным настом, поскользнулся и упал в открытый септик — очистное сооружение, — который являлся частью канализационной сети лагеря. Ни крышки, ни ограждения у септика не было. Ребенок не смог выбраться самостоятельно и утонул на глазах у родителей.

Виновной в смерти мальчика признали директора лагеря. Ее осудили по статье «Халатность, т. е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, вследствие небрежного отношения к обязанности по должности, повлекшее по неосторожность смерть человека». Апетян было назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Однако адвокат подсудимой подал апелляцию, настаивая на том, что колодец находился за территорией лагеря и ни директор, ни другие сотрудники о нем не знали — когда Апетян стала директором, технической документации на эти сети она не получала. Апелляционная инстанция оправдала Розалию Апетян.

Однако в следственном комитете считают, что по уголовному делу было собрано достаточно доказательств, что именно Апетян виновна в смерти ребенка. «Следствие полагает, что именно нарушение нормативно-правовых актов в области охраны труда со стороны директора лагеря в конечном итоге привело к падению в септик 4-летнего ребенка и его утопление», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального управления СК.

Расследуя дело о смерти мальчика, сотрудники Следственного комитета собрали перечень нормативной документации по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, допросили свидетелей, сотрудников детского оздоровительного лагеря, определили размер прилегающей к лагерю территории, на которой находился открытый септик. Также в ходе следствия провели экспертизу соблюдения техники безопасности и правил охраны труда, в ходе которой были выявлены допущенные должностными лицами нарушения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с решением апелляционной инстанции не согласились и родители погибшего мальчика. Его мать, Алина Жигалова, опубликовала в интернете петицию, под которой собирает подписи за наказание директора лагеря.