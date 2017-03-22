Преобразования, отставки, выборы и новые назначения — в Курганской области в 2021 году произошло немало знаковых для жителей региона событий.

Павел Федотов. Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик (фрагмент). 1846

Рекордная инфляция и технопарки

Курганская область стала самой успешной из всех 10 «отстающих» субъектов России, где реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития региона. Об этом заявил губернатор ЗауральяВадим Шумков в апреле 2021 года.

Хотя казалось бы, куда ещё хуже. В Курганской области смертность за семь месяцев 2021 года превысила рождаемость в два раза. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь — июль 2021 года. За указанный период в Курганской области скончались свыше 8,6 тыс. человек, родились более 4,2 тысячи. К концу года тенденция не изменилась.

В ноябре 2021 года наиболее высокий показатель годовой инфляции среди регионов Уральского федерального округа наблюдался опять же в Курганской области — 9,23%.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в стремлении обуздать инфляцию обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой оказать содействие в выявлении причин удорожания продовольствия, газового топлива и стройматериалов.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«Подорожала древесина. В Курганской области для лесопользователей не выросла арендная плата, не выросли налоги, к сожалению, зарплата рабочих тоже не выросла, откуда же тогда скачок цен на древесину? То же самое с газом», — обратил внимание антимонопольщиков Вадим Шумков.

Кроме того, обращаясь к ФАС, глава региона сделал акцент на необходимости совместно улучшать сферу госзакупок и активизировать проверки поставщиков продовольствия в школы.

Вместе с тем в Курганской области самая низкая средняя заработная плата в Уральском федеральном округе. Согласно данным регионального департамента экономического развития, среднедушевой денежный доход населения области к октябрю 2021 года составил 22 219 рублей. Реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 1%. В сентябре 2021 года средняя заработная плата работников организаций составила 34 515,6 рубля.

Для увеличения размера зарплат жителей власти Курганской области настойчиво рекомендуют руководителям предприятий экономию на снижении энерготарифа направлять на оплату труда сотрудников.

Напомним, Тюменскую и Курганскую области, ХМАО, Ямал с 1 июля 2021 года объединили в одну энергозону. Благодаря «котловому» тарифу в регионе для юридических лиц как минимум на 13% снизилась плата за электроэнергию, то есть предприятия и учреждения за год смогут сэкономить более миллиарда рублей.

Из хороших отдельно взятых макропоказателей необходимо отметить, что в Курганской области по итогам 11 месяцев 2021 года индекс промышленного производства вырос на 5,2% к аналогичному периоду 2020 года. Наибольший рост наблюдается в производстве электрического оборудования — 75,4%, прочих транспортных средств и оборудования — 45,6%, мебели — 37%, кожи и изделий из кожи — 25,9%. Предприятиями за 11 месяцев 2021 года отгружено товаров собственного производства на сумму 159,2 млрд рублей. Это на 20,7% больше к аналогичному периоду 2020 года.

Консолидированный бюджет Курганской области за январь-октябрь 2021 года исполнен с профицитом в размере 1821,3 млн рублей. Основную долю в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в январе-октябре 2021 года составили — налог на доходы физических лиц (35,2%), акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (21,6%), налог на прибыль организаций (17,9%), налоги на имущество (11,1%).

Стимулирование производства

Залогом успеха в наращивании промпроизводства власти Зауралья видят в развитии сети технопарков на территориях опережающего развития (ТОР). В Кургане 19 августа 2021 года запустили первое такое производство в индустриальном парке Кургана — это бетоно-смесительный узел, производящий около 60 тыс. кубов бетона в год. Этот бетон будут использовать для строительства социальных объектов и жилья в регионе.

Пресс-служба губернатора Курганской области Запуск первого производства в индустриальном парке ТОР

«У нас задача очень простая — создавать условия для быстрого старта промышленных проектов, которые будут работать на развитие экономики Курганской области. Именно для этого мы строим индустриальные парки. Всего их будет до 2024 года построено девять», — отметил глава региона Вадим Шумков.

Он пояснил, что в Курганской области запускаются индустриальные парки двух форматов. Первый — когда старые, разрушенные заводы восстанавливаются с использованием субсидий правительства. Второй — когда строятся площадки со всеми коммуникациями, куда может зайти инвестор и построить предприятие.

Дарёному в мотор не смотрят?

Летом 2021 года в регионе стояла 30-градусная жара. Курганцы жаловались на невыносимую духоту в тесных, отживших свой срок, автобусах «ПАЗ», которые они прозвали «душегубками» и «адом на колёсах». Просили выпускать на маршруты автобусы с большей вместительностью.

В качестве подарка из Москвы в Курган прибыли 20 бывших в эксплуатации автобусов марки «ЛиАЗ». Но и они оказались с подвохом — не все были работоспособными. До этого столичные «ЛИАЗы» по 6−7 лет курсировали по улицам первопрестольной. Данный общественный транспорт в Кургане муниципалитет передал перевозчикам на правах аренды. Арендаторы с «подарками» изрядно намаялись.

Serko Автобус ЛиАЗ

«Из-за технической неисправности бывают случаи сходов автобусов с маршрутов. По мере проведения технических работ, необходимых для эксплуатации автобусов, они выпускаются на линию», — сообщили в горадминистрации Кургана.

В муниципальном «Транспортном управлении» заявляют о полной замене автобусов малого класса, которыми являются «ПАЗики», на автобусы городского типа до 2028 года. Так что терпеть «ад на колёсах» курганцам осталось совсем недолго — каких-то семь лет.

На пути к снижению «мусорных» тарифов

В Курганской области с 1 января 2022 года снижаются тарифы на услуги регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Тариф для граждан и организаций на услугу по обращению с отходами в течение наступившего года составит 451,54 рубля за кубометр. В конце декабря он был 565,61 рубля за кубометр. Это стало возможным после того, как региональным оператором заинтересовались компетентные органы.

Федеральная антимонопольная служба в середине декабря 2021 года инициировала антикартельную проверку в Кургане и Екатеринбурге трёх организаций — курганского регионального оператора по обращению с отходами ООО «Чистый город» и транспортников из Екатеринбурга ООО «Компания «Экосистема» и ООО «Транссервис».

Возможно, возымела действие прокурорская проверка, которая установила, что при проведении замеров массы и объёма твёрдых коммунальных отходов неверно были определены объёмы накопленного в контейнерах мусора. Зачастую, при наличии на площадке одного контейнера, согласно ведомостям, замеры производились по двум или трём контейнерам, либо при наличии на мусорной площадке многоквартирного дома четырёх контейнеров замеры проводили по двум. При проведении замеров использовались весы без документов, представленные региональным оператором.

Открытие долгожданных мостов

В Кургане в 2021 году после капитальной реконструкции был открыт мостовой переход по проспекту Машиностроителей, или, как в народе его ещё называют, мост ЖБИ, связывающий центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково. Напомним, из-за аварийного состояния моста ЖБИ движение автотранспорта по нему было ограничено с декабря 2018 года.

Пресс-служба губернатора Курганской области Открытие моста по проспекту Машиностроителей

Построенный почти 50 лет назад мост ЖБИ капитально отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость реконструкции обошлась в более чем один миллиард рублей. Генеральным подрядчиком строительства стало местное предприятие ЗАО «Курганстальмост». По словам экспертов, в мост ЖБИ не только вдохнули вторую жизнь — при качественном обслуживании он прослужит более 100 лет.

В селе Белоярское Щучанского района после капитального ремонта открыли скандальный мост через реку Миасс. Дурную славу мост обрёл после видео, опубликованного в социальных сетях в 2019 году, где запечатлено, как школьный автобус из села Белоярское с риском упасть в реку ежедневно преодолевает переправу через реку — под колёсами буквально летят дощечки, в самом мосту зияют дыры. Причём в октябре 2019 года мост через Миасс уже ремонтировали, но тяжёлая техника промпредприятий буквально за месяц разбила новое деревянное покрытие.

Оперативный штаб Курганской области Открытие моста в селе Белоярском

Вечная тема — дефицит врачей

За многие годы в Курганской области так и не решена проблема дефицита врачей. В период пандемии он лишь обострился. К примеру, в областной больнице скорой медицинской помощи открыто 145 вакансий. В учреждении не хватает 50 медсестёр и 50 фельдшеров, а также 45 врачей, включая трёх заместителей руководителя больницы. Медсёстрам готовы платить зарплату от 18 тыс. рублей, фельдшерам — от 20 тыс. рублей, врачам предлагается 50−70 тыс. рублей.

На сегодняшний день дефицит медицинских кадров в регионе покрывается тем, что медики берут повышенную нагрузку с соответствующим увеличением зарплаты, поясняют в региональном департаменте здравоохранения.

Из Курганской области уезжают даже те врачи из ближнего зарубежья, которые плохо говорят по-русски. Об этом заявил депутат гордумы Кургана («Единая Россия»), главный врач МЦ «АльфаМед» Андрей Кацай. По его словам, нехватка разных медицинских сотрудников в Курганской области приближается к 1000.

«Сейчас в Кургане несколько больниц, каждая из которых живёт своей отдельной жизнью. Не хочу никого обидеть и не буду персонализировать, а приведу пару примеров, особо важных для наших людей. Одна — ранее мощнейшая больница растеряла весь свой наработанный авторитет, сотрудников, главных врачей и потенциал. Другая представляет из себя закрытое сообщество, где сформировались династии, куда не идёт молодёжь, где не появляются новые технологии. Третья из больниц превратилась в коммерческий центр, где на поток поставлены коммерческие процедуры, а у кого нет денег, являются нежелательными пациентами», — сетует депутат и врач.

Выход их создавшейся плачевной ситуации депутат видит в организации медицинского факультета в одном из вузов региона. А ещё Курганская область включена в число семи пилотных регионов, где с 1 ноября 2021 года запустили новую систему оплаты труда врачей, среднего и младшего медицинского персонала, которая заключается в установлении единой базовой федеральной тарификации оплаты труда.

Богачи из бедной области

В Курганской области с 17 по 19 сентября 2021 года проходили выборы в Госдуму РФ восьмого созыва. По одномандатному округу лидером сталАлександр Ильтяков, набрав 37,58% голосов избирателей. Он является секретарём Курганского регионального отделения «Единой России», и был депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва. Кстати, в 2016 году Александр Ильтяков получил 59,52% голосов избирателей.

Kurgan.er.ru Александр Ильтяков

По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей по единому избирательному округу распределились следующим образом: «Единая Россия» — 36,07% голосов избирателей, КПРФ — 23,45%, ЛДПР — 11,78%, Партия «Новые люди» — 6,61%, «Справедливая Россия — За правду» — 10,51%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка составила 48,28% от общего числа избирателей. По единому избирательному округу Курганскую область представляет единоросс Сергей Лисовский.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Сергей Лисовский

Как отмечают эксперты, результаты выборов в Зауралье были предсказуемыми и обошлось без сенсаций. Фурор произвёл рейтинг журнала Forbes, согласно которому сенатор от Курганской области Сергей Муратов вошёл в число 100 богатейших депутатов России (41 место), а его супруга Светлана Муратова (13 место) — в число самых богатых жён народных избранников страны. Отметим, что сенатор в 2020 году задекларировал 71,42 млн рублей доходов, а его жена — 247,92 млн рублей.

Пресс-служба Курганской областной думы Сергей Муратов

Знаковой для жителей региона в 2021 году стала смена глав двух самых крупных городов Курганской области — Кургана и Шадринска. Депутаты Курганской городской думы избрали мэром столицы ЗауральяЕлену Ситникову, которая ранее занимала должность заместителя главы города, затем исполняла обязанности мэра. Конкуренцию на выборах ей составил депутат Курганской городской думы Роман Сергеечев. За Ситникову проголосовали 19 из 23 депутатов. И она стала первой женщиной-мэром Кургана. Прежний глава города Андрей Потапов ушёл в отставку по собственному желанию в середине мая 2021 года.

Kurgan-city.ru Елена Ситникова

В Курганской области депутаты Шадринской городской думы 6 апреля 2021 года проголосовали за отставку главы города Виктора Ермишкина. Временно исполняющим обязанности главы Шадринска, а затем и мэром стал Антон Мокан. Отметим, что в Шадринске вновь не обошлось без скандала по поводу премиальных за мэрскую работу. Новый глава намеревался заполучить премию в размере 395,5 тыс. рублей. После волны негативных материалов в СМИ свежеиспечённый мэр Шадринска заявил, что потратит премиальные на социальные объекты.