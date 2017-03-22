Киев, 22 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. «Украина вычеркнула Россию из числа участниц конкурса «Евровидение» из-за того, что предполагаемая участница от этой страны Юлия Самойлова выступала в раздираемом войной Крыму, — оповестил своих читателей британский таблоид The Daily Mail. — Аннексия Россией полуострова в 2014 году опустила отношения между Москвой и Киевом до рекордно низкого уровня, и теперь даже события спортивного или культурного характера являются источником возникновения напряженности между ними».

o.did Крым. Чайка

Свидетельств «раздираемости войной Крыма» корреспондент газеты Крис Саммерс привести не смог, но вряд ли это представляется ему важным, речь-то ведь главным образом о «Евровидении», а не о войне.

«Украина, которая получила право провести 62-е мероприятие «Евровидения» после того, как выиграла конкурс 2016 года, ранее заявила, что откажет в доступе некоторым российским певцам, которых она считает антиукраинскими», — объясняет действия СБУ издание.

Самойлова, которая с детства была прикованной к инвалидному креслу, пела на открытии Параолимпийских игр 2014 года в Сочи. Как отмечает СМИ, «Юлия не пересекала фактически существующую границу между российским Крымом и Украиной, и это стало еще одним из поводов обвинить ее в нарушении норм».

По мнению автора текста, украинские политики оказались перед дилеммой, «любое из решений которой было бы плохим. Разрешение Самойловой участвовать в соревнованиях, скорее всего, разозлило бы украинских националистов, а запрет на участие может усугубить напряженность в отношениях с Россией, и без того экстремальных, не только по причине аннексии русскими полуострова, но и благодаря поддержке ими мятежников на востоке Украины».

Как уже сообщало ИА REGNUM, певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. Украинские правоохранители считают, что Самойлова нарушила законы Украины и потому не может быть допущена на территорию страны.