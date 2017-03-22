Москва, 22 марта, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Президент представил в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года», — говорится в сообщении.

Путин рассчитывает, что ЦБ под руководством Набиуллиной «будет действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести».

Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 24 июня 2013 года.

Среди полномочий Госдумы — назначать глав ЦБ и Счетной палаты.