Москва, 22 марта, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») предложил организовать гастрольный тур Юлии Самойловой по Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Jsvok.ru Юлия Самойлова

«Формальным поводом для отказа участвовать в «Евровидении» стало посещение ею Крыма. Поэтому для крымчан будет честь и огромное удовольствие принять Юлию на нашей земле и посетить ее концерты. Уверен, на гастролях в Крыму она соберёт в разы больше оваций, а главное — искренней зрительской любви, чем в погрязшем в ненависти Киеве», — заявил Козенко.

По словам парламентария, в случае, если Самойлова примет такое предложение, концерты будут организованы на лучших площадках полуострова.

Депутат обратил внимание на то, что полуфиналы «Евровидения» неслучайно назначены на 9 и 11 мая — День Победы и годовщину референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР. Это не только попытка отвлечь внимание населения, но и умышленное кощунство, когда вместо «Катюши» и «Журавлей» на всю страну будут транслировать Кончиту Вурст и подобных, отмечает парламентарий.

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2017 году. Конкурс должен пройти в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину на три года.

Вместе с тем Самойлова будет представлять Российскую Федерацию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году вне зависимости от того, где будет проводится этот конкурс, говорится в заявлении «Первого канала» и холдинг ВГТРК.