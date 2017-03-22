Лондон, 22 марта, 2017, 21:40 — ИА Регнум. В результате теракта в Лондоне погибли четыре человека, включая самого нападавшего, заявил официальный представитель лондонской полиции.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Кроме того, полицейские сообщили, что различные ранения в результате теракта получили более 20 человек.

По предварительным данным, злоумышленник на автомобиле-внедорожнике целенаправленно наехал на пешеходов, проходящих по Вестминстерскому мосту.

Затем возле здания британского парламента он ударил ножом одного из полицейских, пытавшихся его задержать. После этого преступник был застрелен другим правоохранителем.

По сообщениям британских СМИ, ранения получили трое полицейских, а некоторые издания заявили о гибели одного сотрудника полиции.

Полиция Лондона заявила о начале полномасштабного расследования этого происшествия, которое будет рассматриваться как теракт.