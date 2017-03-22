Ереван, 22 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности Армении подтвердила информацию о задержании бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна.

Photolure Лидеры блоа ОРО Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян

Самвел Бабаян и еще двое граждан задержаны по подозрению в контрабанде ПЗРК «Игла», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СНБ.

Согласно источнику, в рамках следствия получены данные о том, что лица, приобретшие и доставившие части ПЗРК в Армению, действовали по заказу и предварительному сговору с Самвелом Бабаяном.

По заключению эксперта, боевая ракета «9M39» пригодна к использованию. В настоящее время выясняются мотивы приобретения ПЗРК, возможные цели применения и финансовый источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Ереване был задержан бывший глава министерства обороны Нагорного-Карабаха Самвел Бабаян, который считается координатором предвыборного блока «Оганян — Раффи — Осканян» (ОРО).

Сегодня же СНБ Армении проинформировала, что двое граждан Армении были задержаны за попытку контрабанды из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

В политическом объединении не исключают политического подтекста в задержании Самвела Бабаяна.

Лидер блока, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, отвечая на вопрос о том, почему был задержан Самвел Бабаян и что ему об этом известно, ответил: «Самвел Бабаян — наш соратник, это могло стать результатом отношения к блоку».

Пока материал готовился к публикации блок «Оганян-Раффи-Осканян» выступил с заявлением, в котором говорится, что задержание Бабаяна имеет явный политический подтекст.

«Организованная против альянса «Оганян-Раффи-Осканян» в селе Джрарат очевидная провокация и массовые давления на штабы и кандидатов в депутаты от альянса преследовали цель посеять атмосферу страха и воспрепятствовать нашей деятельности. Сегодня перешли уже к иным методам», — говорится в совместном заявлении лидеров блока (цитата по АМИ Новости-Армения).

В альянсе считают, этот шаг против Бабаяна подготавливался на протяжении последних дней посредством некоторых деятелей, а также явных и скрытых провластных СМИ.

«Мы оцениваем данное поведение властей как шаг, направленный на формирование в стране атмосферы страха и оказание посредством противозаконных методов влияния на результаты выборов. Альянс «Оганян-Раффи-Осканян» продолжает работать в естественном русле. На провокации мы не поддадимся. Наши структуры, кандидаты в депутаты и сторонники продолжат работать с утроенным энтузиазмом», — отмечается в заявлении.

Альянс призвал международное сообщество, наблюдательные миссии и дипломатических представителей держать в центре внимания связанное с Бабаяном дело, которое, по мнению политсилы, имеет явный политический подтекст и направленно против свободного волеизъявления граждан.

«Призываем политические силы, правозащитные организации, гражданское общество, наших соотечественников в Арцахе и Диаспоре дать произошедшему адекватную оценку. Призываем наше общество и каждого гражданина страны сделать после случившегося соответствующие выводы, активно принять участие в избирательных процессах, консолидировано выступить за изменения и сформировать 2 апреля новую власть», — говорится в заявлении.

Самвел Бабаян с ноября 1993 года по декабрь 1999 года был командующим Армией обороны НКР. Подписал от имени НКР соглашение Армении и НКР с Азербайджаном о прекращении огня.

1995−1999 гг. — первый министр обороны НКР, генерал-лейтенант (с 1996), герой Арцаха (1997).

2000−2004 гг. за покушение на президента НКР был приговорён к 14 годам лишения свободы, однако спустя 4,5 года был помилован.