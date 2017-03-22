Москва, 22 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Российская певица Юлия Самойлова будет представлять Российскую Федерацию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году вне зависимости от того, где будет проводиться этот конкурс. Соответствующее заявление сделали «Первый канал» и холдинг ВГТРК.

Jsvok.ru Юлия Самойлова

Напомним, Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2017 году. Конкурс должен пройти в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину на три года.

Украинские власти заявили, что Самойлова нарушила законы Украины тем, что была в Крыму и высказывала свое отношение к украинским властям в социальных сетях.

При этом Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у него нет претензий к российской делегации, но на украинские власти он оказать влияние не может.

Министерство иностранных дел России заявило, что этим решением Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей.

Общественная палата России намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и Организацию Объединенных Наций в связи с этим вопиющим инцидентом. Общественная палата России указывает, что власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила.