Москва, 22 марта, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Россия готова идти навстречу Белоруссии на пути создания единого экономического пространства, однако Минск действует в этом направлении предельно непоследовательно. Об этом сегодня, 22 марта, заявил президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло на телеканале ТВЦ в рамках передачи «Право голоса».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Белорусы говорят, что зависимы от нефти и газа. Но это же частные компании поставляют (энергоносители) в Белоруссию. Если это иностранное государство, у нас есть определенная политика — экспортные пошлины и так далее. Если это почти то же государство, то (другое дело)», — заявил Тарло.

Если Белоруссия желает, чтобы условия торговли с российскими компаниями были такими же, как у российских предпринимателей и российских граждан, тогда двум странам необходимо сближаться, и Россия к этому готова, заявил он.

«Но тогда не поставляйте бензин в зону АТО. Перестаньте туда поставлять дизельное топливо. Прекратите туда поставлять военную технику. Прекратите нарушать наше эмбарго», — призвал политолог.

Тарло отметил, что пока Белоруссия «спорит с нами по копейкам», может начаться реализация украинского сценария свержения власти.

«Года три назад велась атака на трех президентов ближайших стран: на Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. Интернет был полон явно подготовленными карикатурами, обзывали и старцами, и советскими коммунистами, кем угодно», — напомнил эксперт.

«Когда возникло противостояние, и все сосредоточились на Владимире Владимировиче, чего только не происходило. Если тогда отошли немного от других и сосредоточились на Путине, то теперь решили зайти со стороны Белоруссии и со стороны Казахстана. Сейчас видим: начали расшатывать с другой стороны», — считает политолог.

По его мнению, белорусские протесты последнего месяца «однозначно являются поводом», но в то же время имеют под собой объективную почву. «Во всех наших странах нужно дать перспективу экономическую, социальную, политическую. Люди должны жить лучше, видеть социальную справедливость и иметь выход политическим амбициям», — отметил он.

Напомним, что в Белоруссии последний месяц проходят протесты против «налога на тунеядцев» — специального сбора, чтобы заставить работать безработных. 15 марта, в Минске состоялась акция протеста, собравшая около 3 тыс. человек. Митинг и шествие предваряют главное мероприятие, которое должно пройти в белорусской столице 25 марта.