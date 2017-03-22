Волгоград, 23 марта, 2017, 00:13 — ИА Регнум. В Волгограде специализированная выставка-ярмарка «Неделя Великого поста», которая в эти дни проходит в выставочном центре «ВолгоградЭКСПО», не получила благословения главы Волгоградской митрополии митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Волгоградской епархии 23 марта, это мероприятие не включено в план выставок Московской патриархии, поэтому приходы Волгоградской епархии в мероприятии не участвуют.

Volgeparhia.ru Колокола

«Кроме этого, проведение в 2017 году в Волгограде заявленной в программе книжной выставки-форума «Радость слова» Издательского совета Русской православной церкви не планируется», — добавили в епархии.

По данным организаторов, участие в «значимом для культурной и духовной жизни города мероприятии» принимают представители монастырей из разных уголков России, а также Белоруссии и Греции. На выставке посетителям предлагают тематические ювелирные изделия, рукописные и вышитые иконы, подарки и сувениры к праздникам (салфетки, пасхальные яйца, статуэтки, колокольчики), изделия из льна и штапеля. Желающие также смогут приобрести продукты питания к повседневному и постному столу: сушёные грибы и ягоды, травяные сборы, ароматный мёд, оливковое масло, натуральные и ароматизированные чаи.

«Кроме того, здесь представлены и тематические книги, аудио‑ и видеопродукция, которые редко или вовсе не встретишь в обычном магазине», — добавляют организаторы.

Между тем в епархии сомневаются в «чистоте намерений» организаторов и некоторых участников. Как пояснили в волгоградской митрополии, в выставках, не согласованных с Московской патриархией, наряду с православными религиозными организациями могут участвовать мошенники.

Volgeparhia.ru Запрет

«Также без ведома и благословения церковного священноначалия перемещаются святыни, определить происхождение и подлинность некоторых из них затруднительно. Все заявки на совершение треб, записки и пожертвования могут быть поданы только в православном храме», — отмечают в епархии.

Эти объективные причины и стали поводом для принятия решения о запрете участия епархии в выставке.

Добавим, что в Волгограде ежегодно проходит и выставка-ярмарка «Царицын Православный — хвали имя Господне!». До 2016 года мероприятие совместно организовывали Волгоградская епархия и выставочный центр «ВолгоградЭКСПО». Однако выставка, которая проходила в ноябре 2016 года, благословения митрополии не получила.

Решение митрополита Германа не благословлять выставки и запретить участвовать в них приходам Волгоградской епархии появилось вовсе не случайно, поясняет настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Вячеслав Жебелев.

«Это следствие систематического неисполнения тех правил и норм, которые определены церковью. И поэтому митрополия посчитала необходимым выйти из организации выставок, которые у волгоградских священнослужителей вызывали серьезные претензии», — цитирует «МК в Волгограде» слова священнослужителя.

«А ведь можно было просто выгнать откровенных торгашей с тем же левым мёдом и глубоко «православным» разнотравьем с безумно завышенными ценниками — коль уж речь шла о попытке духовного объединения людей (орфография и пунктуация автора сохранены — ИА REGNUM )», — считает Walker34, высказавший свое мнение на форуме на сайте выставки «Царицын Православный».