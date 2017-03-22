Краснодар, 23 марта, 2017, 00:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае под бульдозер пустили свыше 3,3 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 23 марта, «санкционка» была обнаружена в ходе рейдовых мероприятий в местах хранения и мелкооптовой торговли плодоовощной продукцией.

sharonang Турецкие помидоры

Всего выявлено семь фактов реализации запрещенных продуктов питания. Так, на прилавки Краснодара попали свежие томаты из Турции. Всего 180 кг. 520 кг турецких гранатов обнаружены в городе Славянске-на-Кубани. Здесь и в кубанской столице специалисты Россельхознадзора также пресекли реализацию груш из Польши. Всего к продаже было готово 1149 кг этих фруктов.

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На Кубани сожгли санкционное спортивное питание

Намеревались недобросовестные торговцы продать в Краснодаре, Курганинском и Кореновском районах и более 1,5 тонны свежих яблок из Польши. Документов на продукцию, ни товаросопроводительных, ни фитосанитарных, не было. Кроме того, согласно заключению о карантинном фитосанитарном состоянии, помидоры были заражены западным цветочным (калифорнийским) трипсом, а в гранатах обнаружили средиземноморскую плодовую муху.

Вся зараженная продукция была уничтожена. Под бульдозер на полигоне ТБО пустили и все выявленные партии санкционных фруктов.

Добавим, что в начале недели в Новороссийский морской порт прибыли апельсины из Египта. Однако вся партия весом 26,6 тонны оказалась заражена карантинным вредителем — средиземноморской плодовой мухой. Как уточнили в ведомстве, с начала года в портах Краснодарского края госинспекторами управления было выявлено два случая обнаружения этого вредителя в апельсинах из Египта. Общий вес фруктов превысил 78,8 тонны. В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2014 года Россия ввела ограничение на импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. 29 июля 2015 года президент России подписал указ об уничтожении санкционных продуктов питания: такие меры объяснили тем, что запрещенная продукция продолжает попадать на российские прилавки через третьи страны.