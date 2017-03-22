Более 3,3 тонны санкционных томатов и груш из Турции уничтожили на Кубани
Краснодар, 23 марта, 2017, 00:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае под бульдозер пустили свыше 3,3 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 23 марта, «санкционка» была обнаружена в ходе рейдовых мероприятий в местах хранения и мелкооптовой торговли плодоовощной продукцией.
Всего выявлено семь фактов реализации запрещенных продуктов питания. Так, на прилавки Краснодара попали свежие томаты из Турции. Всего 180 кг. 520 кг турецких гранатов обнаружены в городе Славянске-на-Кубани. Здесь и в кубанской столице специалисты Россельхознадзора также пресекли реализацию груш из Польши. Всего к продаже было готово 1149 кг этих фруктов.
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На Кубани сожгли санкционное спортивное питание
Намеревались недобросовестные торговцы продать в Краснодаре, Курганинском и Кореновском районах и более 1,5 тонны свежих яблок из Польши. Документов на продукцию, ни товаросопроводительных, ни фитосанитарных, не было. Кроме того, согласно заключению о карантинном фитосанитарном состоянии, помидоры были заражены западным цветочным (калифорнийским) трипсом, а в гранатах обнаружили средиземноморскую плодовую муху.
Вся зараженная продукция была уничтожена. Под бульдозер на полигоне ТБО пустили и все выявленные партии санкционных фруктов.
Добавим, что в начале недели в Новороссийский морской порт прибыли апельсины из Египта. Однако вся партия весом 26,6 тонны оказалась заражена карантинным вредителем — средиземноморской плодовой мухой. Как уточнили в ведомстве, с начала года в портах Краснодарского края госинспекторами управления было выявлено два случая обнаружения этого вредителя в апельсинах из Египта. Общий вес фруктов превысил 78,8 тонны. В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу.
Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2014 года Россия ввела ограничение на импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. 29 июля 2015 года президент России подписал указ об уничтожении санкционных продуктов питания: такие меры объяснили тем, что запрещенная продукция продолжает попадать на российские прилавки через третьи страны.