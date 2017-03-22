Москва, 22 марта, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Жильцы дома на Изумрудной улице в Москве, где 22 марта произошел взрыв бытового газа, пока остаются на улице. На месте происшествия работают спасатели МЧС, представители правоохранительных органов и Следственного комитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа спасателей МЧС у дома на Изумрудной улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасатели МЧС на месте происшествия

На данный момент пожар, вспыхнувший после взрыва, потушен, однако работа спасателей на месте происшествия продолжается. У дома остаются кареты скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Развернут штаб МЧС для помощи жильцам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жительница дома, в котором произошел взрыв

Жильцы дома остаются на улице, ожидая разрешения представителей СК вернуться и собрать необходимые вещи — ночевать в квартирах их не оставят.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасатели МЧС работают в комнате, в которой произошел взрыв

Несмотря на озвученную версию произошедшего, владельцы квартир строят собственные догадки. Одной из популярных версий среди оставшихся на улице является теракт. Поводом для подобных домыслов стал эпицентр взрыва — по версии жильцов, он пришелся на гостиную квартиры на втором этаже. Также отметим, что в соседнем от места взрыва доме вылетели стекла.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жильцы дома ждут, когда можно будет зайти в дом

Напомним, 22 марта в жилом доме на Изумрудной улице в Москве произошел взрыв бытового газа. На данный момент известно о 39 пострадавших и 2 погибших. По предварительным данным, взрыв спровоцировала утечка газа в квартире на втором этаже.