Взрыв газа в Москве: жильцы остаются на улице и говорят про теракт
Москва, 22 марта, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Жильцы дома на Изумрудной улице в Москве, где 22 марта произошел взрыв бытового газа, пока остаются на улице. На месте происшествия работают спасатели МЧС, представители правоохранительных органов и Следственного комитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На данный момент пожар, вспыхнувший после взрыва, потушен, однако работа спасателей на месте происшествия продолжается. У дома остаются кареты скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Развернут штаб МЧС для помощи жильцам.
Жильцы дома остаются на улице, ожидая разрешения представителей СК вернуться и собрать необходимые вещи — ночевать в квартирах их не оставят.
Несмотря на озвученную версию произошедшего, владельцы квартир строят собственные догадки. Одной из популярных версий среди оставшихся на улице является теракт. Поводом для подобных домыслов стал эпицентр взрыва — по версии жильцов, он пришелся на гостиную квартиры на втором этаже. Также отметим, что в соседнем от места взрыва доме вылетели стекла.
Напомним, 22 марта в жилом доме на Изумрудной улице в Москве произошел взрыв бытового газа. На данный момент известно о 39 пострадавших и 2 погибших. По предварительным данным, взрыв спровоцировала утечка газа в квартире на втором этаже.