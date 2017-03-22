Донецк, 22 марта, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Сегодня в Донбассе против войск ДНР воюют военные не только с Украины, но также из Польши, Канады, Грузии и Чечни (Россия). Об этом сегодня, 22 марта, во время проведения «прямой линии» с жителями Донецкой области, проживающими на подконтрольной Украине территории, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР

«Всему свое время. Поверьте, в своей истории наше государство (СССР) пережило войну, которая длилась четыре года. Та война уносила десятки тысяч жизней. Мы воюем третий год, война тяжелая и противник другой. Благодаря союзникам, в первую очередь США, противник отлично вооружен, неплохо обеспечен. Мы на самом деле воюем со всем миром. На линии разграничения сейчас стоят наемники из Польши, Канады, Грузии, Чечни (отщепенцы, которые ушли от нормального, законного правительства), американцы и так далее. Константиновка будет городом ДНР. В этом можете не сомневаться», — пообещал Захарченко.

Он заверил, что ДНР обязательно возьмет под контроль Мариуполь. «Мариуполь никогда в жизни не останется за пределами нашей республики. А Мариуполь для оккупантов может стать адом. Вспомните, что делали наши земляки, когда сюда пришли немецкие оккупанты», — рассказал Захарченко.

При этом глава ДНР обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что тот продал город Мариуполь (Донецкая область, под контролем ВСУ) внефракционному народному депутату, уроженцу Мариуполя Сергею Таруте.

«Только один президент может продать целый город. Я не знаю таких людей, которые это могут сделать без Порошенко. Поэтому если он решил продать город (Мариуполь — прим. ИА REGNUM ) Таруте, значит только его в этом вина. Когда-то и в Донецке находился Тарута (в 2014 году занимал должность губернатора Донецкой области — прим. ИА REGNUM ). Сейчас он переехал жить в Мариуполь. Следующим может быть еще какой-то город в Украине. Может он купит Ужгород или Винницу, может Ивано-Франковск. Хотя вряд ли, там венгры уже стоят. Не знаю, что он будет покупать. Но Мариуполь — это город ДНР», — считает Захарченко.

«После каждой зимы приходит весна, после весны — лето, рассвет. Весна в Мариуполе и Мангуше только начинается. Зима уже практически закончилась», — добавил Захарченко, комментируя сроки освобождения Мариуполя от украинских войск.

Напомним, 16 марта Александр Захарченко на митинге в Симферополе пообещал прорубить сухопутный коридор в Крым. «Какие бы ни вводили санкции, какое бы ни было давление со стороны Запада, признание или непризнание Европой Крыма как части России, мы — русские! Ни одна страна в мире не вправе диктовать, когда и как мы будем возвращаться на Родину. Не их это дело! Вы первые показали всему мировому сообществу, что нас не победить. Мы пошли за вами. Уверен, что и Донбасс скоро станет русским. И мы по сухопутному пути будем ездить к нашим братьям в Крым», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Донбассе иностранные инструкторы из Прибалтики, Польши и Канады обучают военнослужащих ВСУ диверсионно-разведывательной и минно-подрывной деятельности, а также тактике ведения боя в городских условиях. «Украинское правительство продолжает прибегать к услугам дорогостоящих зарубежных наемников. По имеющейся информации, в 10 км и от н.п. Боровское в районе Северодонецка, на базе одного из пионерских лагерей находятся военные инструкторы из Прибалтики и Польши, которые обучают военнослужащих ВСУ тактике ведения боя в городских условиях, а также ведению минно-подрывной деятельности. Также военные инструкторы из Канады обнаружены в районе села Бобровое, где проводят на территории домов отдыха обучение украинских военнослужащих ведению диверсионно-разведывательной деятельности», — рассказал Марочко.