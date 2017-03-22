Ракка, Сирия, 22 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. МИД Сирии официально подтвердил, что авиаудар по зданию школы в районе Ракки совершили ВВС международной коалиции, возглавляемой США, сообщает агентство SANA.

PACAF ВВС США

По информации агентства, об этом сообщается в официальном письме, направленном сирийским правительством генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что в городе Мансура в 30 км к западу от Ракки по зданию школы, в котором размещались беженцы, был нанесен авиаудар, который устроили самолеты ВВС коалиции, возглавляемой США.

В результате удара погибло не менее ста человек.

Позднее Пентагон заявил о намерении провести расследование «возможной гибели» мирных жителей от авиаудара коалиции в районе Ракки.

Напомним, коалиция, возглавляемая США, ведет борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и Ирака. В Сирии оплотом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается город Ракка. При этом военные операции коалиции никак не согласуются с законным правительством Сирии.