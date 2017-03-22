Москва, 22 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. «Активно участвуя в агрессии против Ирака и Ливии, поддерживая гласно и негласно в течение шести лет террористические группировки в Сирии, политики Великобритании не вносили свой вклад в борьбу с этим злом, а подпитывали его. Их «демократическая оппозиция» обстреливала мирные кварталы Алеппо и Дамаска, резала головы детям. Британскую демократию, целью которой была смена режима, это абсолютно не смущало», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерское аббатство, Лондон

Он отметил, что «отсидеться на острове» британским властям не удалось, потому как защититься от такой глобальной угрозы, как терроризм в отдельно взятой стране, невозможно.

«Терроризм придет и к тем, кто надеялся использовать своих, «хороших террористов» для решения корыстных политических задач», — сказал Дмитрий Саблин, отметив, что победить это зло можно только совместными усилиями разных стран.

«И чем скорее они это поймут, тем безопаснее будут чувствовать себя люди на улицах европейских городов», — резюмировал парламентарий. Напомним, в среду, 22 марта, в районе британского парламента неизвестный ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. Затем автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.

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