Депутат ГД Дмитрий Саблин выразил сочувствие простым жителям Лондона
Москва, 22 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. «Активно участвуя в агрессии против Ирака и Ливии, поддерживая гласно и негласно в течение шести лет террористические группировки в Сирии, политики Великобритании не вносили свой вклад в борьбу с этим злом, а подпитывали его. Их «демократическая оппозиция» обстреливала мирные кварталы Алеппо и Дамаска, резала головы детям. Британскую демократию, целью которой была смена режима, это абсолютно не смущало», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).
Он отметил, что «отсидеться на острове» британским властям не удалось, потому как защититься от такой глобальной угрозы, как терроризм в отдельно взятой стране, невозможно.
«Терроризм придет и к тем, кто надеялся использовать своих, «хороших террористов» для решения корыстных политических задач», — сказал Дмитрий Саблин, отметив, что победить это зло можно только совместными усилиями разных стран.
«И чем скорее они это поймут, тем безопаснее будут чувствовать себя люди на улицах европейских городов», — резюмировал парламентарий. Напомним, в среду, 22 марта, в районе британского парламента неизвестный ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. Затем автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.
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