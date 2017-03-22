Москва, 22 марта, 2017, 21:10 — ИА Регнум. В белорусском обществе возник новый тип оппозиции — гораздо более агрессивная и обученная технологиям цветных революций. Об этом 22 марта заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин на телеканале ТВЦ в рамках передачи «Право голоса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

«Надо делить оппозицию традиционно белорусскую, мы знаем эти фамилии уже не один десяток лет, и ту оппозицию, которая нарождается сейчас. Это несколько другие люди, насколько я понимаю, это люди значительно более жёсткие, значительно более обученные технологиям цветных революций», — заявил Жарихин.

«Но я всё же должен заметить, что все технологи, которые занимаются этими революциями, они как гиены: вот пасётся стадо антилоп, пока там вожак силён, беспрекословно подчиняются ему, всё хорошо. Как только начинается слабина, они тут же начинают приближаться», — отметил политолог.

В последнее время у белорусской власти наблюдается явная тенденция «ссориться со своими близкими друзьями (имеется в виду Россия — прим. ИА REGNUM ), поглядывая на то, как оценят другие (Запад — прим. ИА REGNUM )».

«Такая тенденция есть. И эти гиены всё записывают себе на свои винчестеры», — подчеркнул Жарихин.

«Делают круги вокруг белорусского стада, и эти круги они делают всё ближе и ближе. И вот начинается инфильтрация вот этих групп, которых, слава богу, вы (белорусы) ловите, начинается радикализация лозунгов», — продолжил он.

Отвечая на заявления белорусских экспертов о том, что Белоруссия не повторит путь Украины, и Минск намерен реагировать жёстко на любые попытки «оранжевых революций», Жарихин вспомнил о том, что в 2012 году его коллеги с Украины говорили, что «Янукович не Шеварднадзе, он за власть держится двумя руками, так что ничего не получится».

В свою очередь, комментируя заявления оппонентов об эффективности белорусских правоохранительных органов, политолог заметил, что в то время как в Белоруссии «бегают с оружием» активисты, сами белорусские спецслужбы «бегают за Баранчиком» (ранее задержанный по запросу Минска шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик, позже освобожденный под подписку о невыезде).

Напомним, что в Белоруссии последний месяц регулярно проходят протесты против «налога на тунеядцев» — специального сбора на финансирование государственных расходов, введенного президентом Александром Лукашенко, чтобы заставить работать безработных.

15 марта, в День Конституции Белоруссии, в Минске состоялась акция протеста под названием «Марш НеДармоедов», в которой приняли участие около 3 тыс. человек. Митинг и шествие стали репетицией главного для оппозиционеров мероприятия, которое должно пройти в столице 25 марта.