Тбилиси, 22 марта, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Грузии опровергло заявление лидеров Единого национального движения (ЕНД), которые сообщили о передвижении по территории Грузии российской военной техники в направлении Армении. Согласно заявлению ЕНД, факт перевозки военной техники был зафиксирован в Болнисском районе.

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Соответствующую информацию грузинским СМИ сообщил член ЕНД Нугзар Циклаури, который представил также сделанные местными активистами партии фотографии и видеозапись, на которой видно, как большегрузные автомобили с российскими номерами перевозят тщательно запакованные в брезентовые чехлы некие гусеничные машины.

«Это явно военная техника, скорее всего, тяжелая гусеничная техника, и она, вероятно, перевозится транзитом на территорию Армении», — констатировал Циклаури и обратился к президенту и правительству Грузии с призывом принять срочные меры для пресечения подобных незаконных перевозок. Он отметил, что 23 марта должно состояться заседание Совета национальной безопасности, и выразил надежду, что Совбез обсудит этот факт.

На заявление лидера ЕНД откликнулось министерство обороны Грузии, которое пояснило, что груз, который перевозили автомобили с российскими номерами, был не военной, а гражданской техникой.

«Распространенная информация о том, что сегодня российская военная техника транзитом через Грузию перемещалась в направлении Армении, не соответствует действительности. Это невоенная техника гражданского назначения. Министерство обороны выдает разрешения на транзит военной продукции, но в данном случае подобное разрешение мы не выдавали», — поясняют в министерстве.

По информации оборонного ведомства Грузии, ни Россия, ни Армения уже много лет за получением разрешений на транзит военной продукции не обращаются и подобные разрешения все эти годы не выдавались.