Москва, 22 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко считает недопустимым вмешательство политики в музыкальный конкурс. «Это беспрецедентное решение под надуманным предлогом. Узколобое мышление кучки националистов, устроивших госпереворот в 2014 году», — отметил он.

Jsvok.ru Юлия Самойлова

«Отказали нашей певице по совершенно надуманному предлогу. Наплевали на все правила и нормы Евровидения. Це не Европа. Еще одно доказательство неадекватности нынешней киевской власти. Позор!» — написал он в своем FB, комментируя запрет СБУ на въезд Юлии Самойловой на Украину в течение трех лет.

Евгений Ревенко обратил внимание на то, что Россия выполнила все обязательства и оплатила трансляцию. «Что теперь скажет само Евровидение?!» — задал вопрос депутат.

«В исключительно музыкальный конкурс грубо вмешалась политика. Это недопустимо!» — резюмировал парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Юлии Самойловой в страну. При этом исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

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