Донецк, 22 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. ДНР имеет моральное право не выполнять Минские соглашения, поскольку Украина не выполнила ни одного пункта ранее подписанного договора. Об этом сегодня, 22 марта, во время проведения «прямой линии» с жителями Донецкой области, проживающими на подконтрольной Украине территории, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Если мы будем понимать, что Минск сам себя изжил, что невозможно будет решить проблему так, как мы надеемся, поверьте, на Минск никто смотреть не будет, потому что у нас есть моральное право от него отказаться. Украина столько раз нарушала Минск, ни разу не выполнила ни одного предписания в соглашении, которое подписала. Мы со спокойной совестью можем сказать: «Раз вы не выполняете, значит, мы отказываемся выполнять Минск», — сказал Захарченко.

По его словам, Минские соглашения выгодны ДНР, поскольку загнали Киев в политический капкан. «Украина как раз и ждет того, чтобы мы нарушили Минск. У Украины появится повод, чтобы обвинить нас в нарушении минских соглашений. Этого нельзя допустить. Единственный выход — политический, это единственный способ малой кровью завершить эту войну. Если вы внимательно читали минские соглашения, то поймете, что Украина там загнана в политический капкан. Это серьезная вещь, это большая победа дипломатии, просто огромная. Нельзя эту победу просто так отдать врагу. Любое нарушение Минска с нашей стороны будет признано всем миром», — считает Захарченко.

Он считает, что Украина находится на начальном этапе политической изоляции. «На сегодняшний день уже с большим трудом и огромным скрипом мировое сообщество понимает, что в первую очередь Украина нарушает Минские соглашения. Поэтому меняется отношение к Украине. Обратите внимание, МВФ не дал Украине очередной транш. Поменялась риторика европейских лидеров. Президент США (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM ) вообще послал канцлера Германии (Ангела Меркель — прим. ИА REGNUM ) самой заниматься Украиной и даже отказался что-то ей советовать. То есть Украина сейчас находится на начальном этапе политической изоляции. И это все благодаря Минским соглашениям. Если мы хотим решить бескровно или малой кровью нашу большую войну, мы должны максимально придерживаться Минска», — добавил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск — от фактической линии соприкосновения; для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины — от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».