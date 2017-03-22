Донецк, 22 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что его страна больше не будет продавать уголь и металл на Украину. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Донецкое агентство новостей.

Уголь

«С 1 марта ни один вагон на территорию Украины не идёт. Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать Киеву — ни уголь, ни металл, ни известняк», — сказал Захарченко.

Напомним, с конца января 2017 года украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Они требовали полного запрета на торговлю между Донецкой и Луганской Народными Республиками и Украиной. Блокировке подверглось как железнодорожное сообщение, так и автомобильное.

Президент Украины Петр Порошенко и его команда не смогли подавить выступление радикалов и были вынуждены пойти у них на поводу.

В ответ на это власти ДНР и ЛНР начали процесс национализации предприятий, расположенных в Донбассе, но находившихся под украинской юрисдикцией.

Тогда украинские власти официально ввели блокаду Донбасса.