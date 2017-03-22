Москва, 22 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» приступила к сбору предложений граждан в 66 регионах по благоустройству дворов в рамках партийного проекта «Городская среда», в которых приняты местные программы благоустройства городской среды.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Дворик на Покровском бульваре. Машины отжимают детскую площадку

По словам координатора партийного проекта «Городская среда», депутата Государственной Думы Александра Васильева, региональные отделения «Единой России» в 66 субъектах РФ начали собирать предложения граждан по благоустройству дворовых территорий, которые войдут в план работ партийного проекта «Городская среда».

«Депутаты, представители региональных отделений «Единой России» уже начали работу по сбору пожеланий от граждан по благоустройству дворов. Мы встречаемся с людьми, узнаем их мнения, пожелания и предложения по обустройству своих дворов. Такие вещи и нужно обсуждать с жильцами. Ведь только после их полного согласия двор попадает в программу, после чего начинаются работы. Убежден, такой формат работы позволит нам максимально эффективно реализовать данный проект», — заявил Александр Васильев.

Координатор проекта отметил, что сбор предложений от граждан необходим и для синхронизации процессов ремонта коммуникаций и дворов. «Чтобы не было такого: мы провели согласованное благоустройство территории, а на следующий год приехали рабочие и перекопали весь двор из-за ремонта коммуникаций. Нужно усилить общественный контроль, чтобы люди понимали, как все работает и какие действия нужно сделать для повышения качества жизни», — отметил парламентарий.

Александр Васильев также сообщил, что на уровне региональных исполкомов создаются общественные советы, куда входят активные граждане и представители общественности, которые имеют хороший опыт проектирования и планирования общественных пространств, а также организации ремонта во дворах. «Это необходимо для качественной обработки входящих заявок от граждан», — пояснил координатор проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшем XVI Съезде «Единой России» Президиуму Генерального совета было поручено подвести итоги реализации действующих партийных проектов, принять решение об их дальнейшей реализации, исходя из необходимости выполнения основных приоритетов партии.