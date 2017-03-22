Лондон, 22 марта, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Трое лондонских полицейских получили ранения в ходе борьбы с преступником, пытавшимся прорваться в Вестминстерский дворец, сообщает телеканал Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондонская полиция

22 марта автомобиль на Вестминстерскому мосту наехал на нескольких пешеходов. Тогда же сообщалось о стрельбе, устроенной неизвестным возле здания британского парламента.

По информации телеканала, неизвестный преступник ударил ножом полицейского, после чего был застрелен другим правоохранителем.

По сообщениям СМИ, в результате теракта погибли не менее двух человек.

Полиция Лондона заявила о начале полномасштабного расследования происшествия, которое будет рассматриваться как теракт.

Согласно данным службы скорой медицинской помощи Лондона, по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате инцидента на Вестминстерском мосту.