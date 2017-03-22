Донецк, 22 марта, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Война в Донбассе в скором времени закончится, войска ДНР обязательно добудут победу. Об этом сегодня, 22 марта, во время проведения «прямой линии» с жителями Донецкой области, проживающими на подконтрольной Украине территории, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. На линии огня. 1916

«Мы — Донбасс и всегда будем вместе. В 2014 году было незаконное свержение (власти в Киеве — прим. ИА REGNUM ). Когда война закончится — это вопрос в прямом эфире не осветить. Наша война закончится нашей победой, и в ближайшем будущем мы это увидим», — пообещал Захарченко.

По его словам, есть два пути завершения войны в Донбассе — политический и военный. «Есть два пути разрешения конфликта. Первый путь — это силовое решение конфликта, в котором будут задействованы все подразделения 1-го армейского корпуса, Республиканская гвардия, Министерство внутренних дел и так далее. Но даже если будет принято решение о силовом возврате наших территорий, их освобождении, мы будем стараться, чтобы ни один город ДНР, который находится под временной оккупацией, не сильно подвергался обстрелам. Мы будем максимально беречь и города, и инфраструктуру, и жителей, и так далее», — пообещал Захарченко.

Захарченко надеется, что Украина мирно отдаст ДНР всю территорию Донбасса. «Второй путь касается Миска — это политический путь. Есть еще надежда, что мы можем политическим путем освободить нашу территорию. Теоретически представим это, помечтаем, что наступит момент, когда Украина сама освобождает наши земли. Мы садимся где-нибудь на границе Харьковской области, подписываем линию разграничения в виде государственной границы. Это теоретически возможно. Я не знаю, когда это произойдет», — рассказал глава ДНР.

Он также считает, что президенту Украины Петру Порошенко выгодна военная эскалация в Донбассе. «Если будет необходимо, мы будем в состоянии освободить нашу землю силой. Украина сейчас в таком положении, что для нее война — единственный выход. Для того, чтобы перезагрузить ситуацию, которая сложилась в Киеве и во всем мире… Для Порошенко сейчас выгодно начать боевые действия. Дальше начнется несусветный вой европейских лидеров: «Опять война, садитесь за стол переговоров». Этот вой начнется тогда, когда мы пойдем в наступление, и будем вести контрнаступление, и будем планомерно освобождать свою территорию. Тогда у Порошенко появляется шанс поменять ситуацию, он будет участником переговорного процесса… Мы готовы к отражению наступления украинской армии и, к сожалению, сейчас больше шансов на развитие военной ситуации», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава республики признался, что главная цель ДНР — взятие под контроль всей территории Донбасса. «Мы все это видим и готовы оказать вам посильную помощь. Для этого мы запустили Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Мы — один народ. Правовым фундаментом Донецкой народной республики является референдум 11 мая 2014 года, который проводился на всей территории бывшей Донецкой области бывшей Украины. Исходя из этого, вся территория бывшей Донецкой области является территорией ДНР, а вы — не только нашими земляками, но и согражданами. Поэтому воссоединение народа Донбасса и, следовательно, восстановление всей территории Донецкой народной республики в границах бывшей Донецкой области бывшей Украины — это главная стратегическая цель руководства ДНР», — призвал Захарченко.