Киев, 22 марта, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Украина ввела санкции не против Юлии Самойловой, а против Российской Федерации, которую представляет эта смелая и сильная духом девушка, заявил прессе вечером 22 марта украинский политик Виктор Медведчук, комментируя запрет СБУ на въезд на Украину участнице «Евровидения» от РФ.

Jsvok.ru Юлия Самойлова

«Запрет на въезд в Украину Юлии Самойловой, которая должна была представлять Российскую Федерацию на «Евровидении», — это чисто политическое решение. И главная его цель ― дальнейшая эскалация напряженности между Украиной и Россией, попытка посеять ненависть между украинцами и россиянами. По сути, Украина ввела санкции не против Юлии Самойловой, а против Российской Федерации, которую представляет эта смелая и сильная духом девушка. К сожалению, та атмосфера ксенофобии и нетерпимости, которую создает в Украине «партия войны», делает невозможным свободное выступление в нашей стране российских исполнителей, если они не разделяют официальную позицию украинской власти. В массовом сознании украинцев сознательно создается образ русского человека как врага Украины», — заявил политик.

Но есть и другая Украина, считает лидер «Украинского выбора — Права народа».

«Соцопрос Центра Разумкова, проведенный еще в конце 2016 года, показал, что 51,1% украинцев считают россиян братским народом. Уверен, со временем эта цифра будет только расти, что доказывает бесперспективность политики раздувания вражды между нашими народами и странами», — подчеркнул политик.

Он также обратил внимание на то, что Европейский вещательный союз (EBU) уже выразил разочарование в связи с этим решением СБУ.

«Однако я сомневаюсь, что на позицию европейских партнеров отреагируют в Киеве. Очередной шаг, ведущий Украину к построению изолированного, полицейского государства, продиктован политиканскими соображениями — для власти более значимыми, чем имидж нашей страны в мире, ее привлекательность для туристов и благосостояние украинских граждан», — резюмировал Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну исполнительнице Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на конкурсе «Евровидение-2017». «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — пояснила спикер СБУ Елена Гитлянская. Согласно информации ведомства, причиной внесения Самойловой в черный список стало ее выступление в 2015 году в Крыму.