Лондон, 22 марта, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Люди начинаю покидать здание парламента Великобритании, 22 марта сообщает Associated Press.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в здании парламента после вооруженного нападения на полицейского. Вход и выход из здания был запрещен. Через два часа после нападения на сотрудника полиции из здания парламента начали выходить люди.

Согласно данным службы скорой медицинской помощи Лондона, по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате инцидента на Вестминстерском мосту.

Напомним, неизвестный с ножом в руках атаковал сотрудника полиции возле здания парламента Великобритании. После нападения он был застрелен полицией.

В это же самое время на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пешеходов. Одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.