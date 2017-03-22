Москва, 22 марта, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы из-за жильца одной из квартир, сообщает «Лайф». По предварительным данным, взрыв случился из-за жильца квартиры на втором этаже, спровоцировавшего утечку бытового газа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник штаба МЧС отвечает на вопросы жильцов дома

На данный момент число пострадавших достигло 39 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. СМИ сообщают о двух погибших людях.

Для госпитализации пострадавших применялся медицинский вертолет.

Медики диагностировали у пострадавших ожоги, отравления продуктами горения, поражения дыхательных путей.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме на Изумрудной улице. В результате одновременно загорелись несколько квартир на разных этажах.