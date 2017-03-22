Белгород, 22 марта, 2017, 20:32 — ИА Регнум. В Белгородской области хотят избавиться от свалок елок и сосен, которые образуются после новогодних праздников, и наряжать дома к празднику деревьями, выращенными в кадках. Как передает портал «Бел.ру», об этом 22 марта сообщил начальник управления лесами Белгородской области Владимир Щендрыгин.

Марина Каширская ИА REGNUM Новогодняя ель

В конце 2016 эту идею уже реализовали в Дальней Алексеевке — там можно было купить полуметровые живые ели в кадках, которые после праздников можно было пересадить в открытый грунт. Проект отметил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

С предложением продолжить этот опыт Савченко выступил в начале марта 2017 года. Он потребовал прекратить «хищническое отношение» к деревьям, которые срубают перед праздником, а затем выбрасывают. Белгородский губернатор попросил правительство подготовить проект по замене системы продажи новогодних ёлок. Деревья Евгений Савченко предлагает продавать в кадках с закрытой корневой системой, а после новогодних праздников высаживать на улице. Такой шаг он назвал важным не только «с экологической, но и с нравственной» точки зрения.

По словам Щендрыгина, сейчас областное управление лесами высаживает почти в десять раз больше деревьев, чем можно вырастить на одном гектаре, а лишние срубает и продает. В 2016 году для новогодних праздников в закрытом грунте вырастили 1200 елей, а к концу 2017 их будет около пяти тысяч.

«Продажа елей с последующей высадкой работает давно. Вы живете сто лет — а у вас на участке алея елей, которые посадили вы, ваши дети, внуки. И перед каждым деревом надпись — год 2014, год 2015, год 2016» … Каждый после того, как Новый год встретил, елку разрядил, весной высадил и вспомнил, какой был год», — считает Щендрыгин.

Тот факт, что не у всех есть собственные участки земли — например, на даче, — тоже учли. Жителям городов дерево предлагают не покупать, а взять в аренду. После новогодних праздников ель в кадке нужно будет сдать, чтобы ее посадили в грунт.

Предполагается, что с развитием проекта за деревьями белгородцам не придется ездить в Дальнюю Алексеевку: выращивать их начнут в областном центре, а также в Старом Осколе и Губкине.