Чебоксары, 23 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Новый главой министерства здравоохранения Чувашии стал главный врач «Городской стоматологической поликлиники», депутат Госсовета республики Владимир Викторов. Соответствующий указ о назначении подписал сегодня, 23 марта, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Владимир Викторов

Место министра оставалось вакантным месяц. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля сложила полномочия глава Минздрава Алла Самойлова, которая проработала в правительстве республики пять лет. Отставке предшествовало награждение: за «многолетнюю добросовестную работу во благо» её наградили медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Напомним, Самойлова пришла правительство Чувашии в январе 2012 года, получив пост главы Минздравсоцразвития в статусе вице-премьера. С октября 2015 года, после выборов главы Чувашии, в новом составе правительства республики она занимала должность министра здравоохранения.

Справка ИА REGNUM. Владимир Николаевич Викторов родился родился 21 апреля 1969 года в селе Новое Байбатырево Яльчикского района Чувашии. В 1991 году окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (специальность «Стоматология»), 2004 году — Волго-Вятскую академию государственной службы (филиал в г. Чебоксары) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2006 году прошел профессиональную переподготовку в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова по федеральной программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

В школьные годы работал помощником столяра в колхозе (1982−1986 годы). После окончания вуза трудился в Чебоксарской центральной районной больнице, где после интернатуры был назначен заведующим стоматологическим отделением. В 2004 году стал главным врачом МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» (г.Чебоксары), с 2005 года работал главным врачом автономного учреждения «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии.

Избирался депутатом Собрания депутатов Чебоксарского района (2001−2005), депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов трёх созывов (2005−2016). В 2016 году стал депутатом Госсовета Чувашии («Единая Россия»), член президиума парламента. Является председателем совета «Медицинской ассоциации Чувашии», президентом «Ассоциации стоматологов Чувашской Республики», председателем Совета отцов.

Заслуженный врач Чувашской Республики, кандидат медицинских наук.

Женат, двое детей.