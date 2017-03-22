Лондон, 22 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Скончался ещё один человек из числа пострадавших от террористической атаки в Лондоне, сообщает Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

Ранее ВВС сообщало, что скончалась одна из пострадавших от теракта женщин.

22 марта 2017 года несколько человек получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным у здания парламента в Лондоне.

Тогда же управляемый неизвестным водителем внедорожник целенаправленно наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту.

Британская полиция заявила, что рассматривает происшествие как террористическую атаку.

По информации посольства России в Великобритании, российские граждане от данного теракта не пострадали.