Челябинск, 22 марта, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Причиной ликвидации юношеского отдела библиотеки имени А. С. Пушкина может быть заинтересованность в коммерческом использовании помещения людей, приближенных к администрации города Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил бывший сотрудник главного управления культуры Челябинской области Борис Ковалев.

Советский плакат

«Я проработал в этой системе 30 с лишним лет. Я знаю всю подноготную, от А до Я, и многих людей, которые сегодня во власти», — сообщил экс-чиновник.

При этом он пояснил, что в деле с выселением юношеского отдела прослеживается явный чиновничий и коммерческий интерес. «Сверху ищите, по крайней мере начните с управления культуры, начните с него. Кто дал эту команду?! Так ведь просто не бывает», — считает Борис Ковалев.

Бывший работник культуры пояснил, что у разграбляемого юношеского отдела славные традиции, которые складывались не один десяток лет. «У меня в эту библиотеку дочь ходила. Мы ее сюда отдали 25−30 лет назад, когда она была трехлетним ребенком. После этого в юношеский отдел. Теперь сюда ходит ее дочь, моя внучка», — сказал Борис Ковалев.

Неравнодушный экс-чиновник, ныне пенсионер, подчеркнул, что если люди, челябинцы, родители не откликнутся и не встанут на защиту социального культурного объекта, то его помещение гарантированно пойдет под коммерческое использование.

«Надо подниматься, надо ставить вопросы перед руководством о возвращении отдела на место или объяснить людям, что будет с помещением. А если люди не встанут, значит, они не хотят иметь библиотеки. У этого помещения появятся новые хозяева, и оно будет сдано в аренду «нужным людям». Было время, когда не было ни зарплат, ни финансирования библиотек, но все-таки и город, и область пытались сохранить библиотеки. Что-то сделали, но их сохранили. И вот сейчас, когда в принципе есть возможность начинать работать по-новому, мы опять сталкиваемся с тем, что кому-то понадобилось здание», — сказал он.

Экс-чиновник отметил, что оптимизация, которой подвергают библиотеку, не от безденежья, а от неумелого ведения экономического хозяйствования: «Какое безденежье? Для того чтобы были деньги, не надо строить ВСМ, эту высокоскоростную магистраль за сотни миллиардов, а надо сегодня развивать производство, надо ставить экономику, вот о чем разговор. И что нам сделала сегодня наша область, наш город? Одна болтология!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2017 года руководство библиотеки имени А.С. Пушкина объявило сотрудникам и читателям юношеского отдела о переезде в отремонтированное помещение, которое предназначалось для массовых культурно-развлекательных мероприятий. Юные читатели и их родители возмутились реорганизацией и выступают против переезда, полагая, что со сменой помещения юношеский отдел будет фактически ликвидирован. Руководство же библиотеки заверяет, что он сохранится.