Тюмень, 22 марта, 2017, 20:10 — ИА Регнум. В Тюмени направлено в суд дело о хищении брокером более 88 млн рублей. По делу признаны потерпевшими 23 человека и фирма, где работала финансовый консультант, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Караваджо. Шулеры. 1594

Как следует из материалов уголовного дела, 33-летняя дама, будучи дипломированным специалистом по рынку ценных бумаг и биржевому делу, работала в ООО «Унисон Капитал», которое занимается финансовой, брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью с 1999 года. Она вращалась в среде состоятельных людей и предлагала своим знакомым заключать лично с ней, как физическим лицом, договоры процентного займа под 5, 6, 7 или 10% ежемесячно.

По версии следствия, первоначально женщина исправно выплачивала проценты, и некоторые из ее личных клиентов стали увеличивать суммы. Однако обратно своих денег финалисты своеобразной финансовой пирамиды не получили. Женщина не погнушалась лишить денег даже близкую родственницу. Сумма невозврата физическим лицам средств превысила 53 млн рублей. По делу признаны потерпевшими 23 человека. Большинство из них — жители Тюмени. Есть пострадавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

От действий дамы пострадала и финансовая компания, в которой она работала. Один из клиентов фирмы передал Коревицкой 10,7 млн рублей для внесения в кассу фирмы. Но она, как следует из материалов дела, распорядилась деньгами по собственному усмотрению. У других клиентов фирмы — семейной пары — женщина продала акции нефтяной компании, а вырученные за них более 24,8 млн рублей «вывела» в адрес третьих лиц. Финансовая компания первому клиенту вернула деньги, а семейной паре за счет своих средств вновь купила акции нефтяной компаний. В результате этих действий фирме был причинен ущерб в сумме свыше 35,5 млн рублей.

Общий ущерб, нанесенный в период с сентября 2010 года по октябрь 2014 года, составил более 88,8 млн рублей. В январе 2015 года брокера уволили. А в августе 2016-го по решению суда она была заключена под стражу.

Сегодня, 22 марта, материалы уголовного дела были направлены в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу. Ольга Коревицкая обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Санкция статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет лишения свободы.