Лондон, 22 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. В парламенте Шотландии приостановлено обсуждение референдума о независимости из-за теракта в Лондоне, сообщает BBC.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Ранее первый министр Шотландии Никола Стёрджен сделала заявление о том, что в случае выхода из состава Великобритании Эдинбург подаст заявку на полноправное членство в Европейском союзе. Она также отметила, что референдум о независимости Шотландии будет организован после выяснения условий выхода Великобритании из Европейского союза.

Напомним, 22 марта несколько человек были ранены в результате стрельбы в Лондоне у здания парламента. Сообщалось также о наезде автомобиля на людей на Вестминстерском мосту Лондона.

Позже поступили сообщения, что одна из пострадавших от теракта скончалась.

Посольство России в Великобритании сообщило, что российские граждане от теракта не пострадали.