Москва, 22 марта, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, 22 марта 2017 года

На заседании были подведены итоги работы Комиссии в 2016 году, а также определены основные направления военно-технического сотрудничества на 2017−2019 годы.

Путин констатировал, что по итогам 2016 года Россия занимает устойчивое второе место в мире по объёму военного экспорта. Общий объем военного экспорта в 2016 году составил $15 млрд. При этом в 2015 году эта сумма составляла $14,5 млрд.

Российский лидер привел данные Стокгольмского международного института исследования мировых проблем (SIPRI), согласно которым, доля России в мировом экспорте оружия составляет 23%. На первом месте по-прежнему США — 33%, на третьем — Китай (6,2%). Четвертое м есто занимает Франция — 6%, пятое — Германия (5,6%).

Президент отметил, что в России четко и эффективно выстроена работа всех участников военно технического сотрудничества. «Система ВТС не только успешно конкурирует в жёстких условиях глобального рынка, но и перевыполняет плановые показатели», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом, поставляется в 52 страны мира. «В прошлом году были подписаны новые контракты на общую сумму $9,5 млрд. Таким образом, портфель экспортных заказов отечественной «оборонки» сохраняется на уровне $50 млрд», — сказал президент.

Россия и дальше намерена наращивать свое присутствие на мировом рынке вооружений и военной техники, расширять географию поставок и перечень экспортируемой продукции, улучшать качественные характеристики отечественного оружия, сказал президент Путин.

Примечательно, что перед началом заседания Комиссии Путин поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения и вручил ему сборник стихов русского поэта и дипломата Федора Тютчева.