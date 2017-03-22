Москва, 8 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Фильмы о Москве всех времён покажут жителям и гостям столицы по случаю празднования в Москве Дня города. С 9 по 11 сентября в сети кинотеатров «Московское кино» вниманию зрителей будут представлены картины, снятые в Москве с 1915 по 2015 год.

Цитата из к/ф «Москва никогда не спит». реж Джонни О’Райлли. 2014. Россия, Ирландия Рассвет над Москвой

Как менялся облик города и его жителей, сможет увидеть любой желающий. Как сообщает пресс-служба «Московского кино», все показы пройдут бесплатно. Большая часть картин будет демонстрироваться на пленке.

«Многие из уголков Москвы стали широко известны именно благодаря кинофильмам, которым они дали свои названия и героями которых они стали. Проходя по Плющихе, невозможно не вспомнить «Три тополя», гуляя по бульварам — фильмы «Покровские ворота» или «Чистые пруды». Часть фильмов программы знакомы наизусть с детства, а некоторые станут для зрителей, особенно юных, настоящим открытием и путешествием во времени», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «МосКино».

Программа с названием «Мой адрес — Москва» стала эхом Московского международного кинофестиваля и была составлена членом отборочной комиссии ММКФ, киноведом Петром Шепотинником. В неё вошли:

драма «Жертва Тверского бульвара» Александра Гарина, 1915;

драма «Третья Мещанская» Абрама Роома, 1927;

комедия «Дом на Трубной» Бориса Барнета, 1928;

мелодрама «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой, 1967;

документальное кино «Если дорог тебе твой дом» Василия Ордынского, 1967 г;

мелодрама «На углу Арбата и улицы Бубулинас» Маноса Захариаса, 1972;

детектив «Огарева, 6» Бориса Григорьева, 1980;

драма «Сказки…сказки… сказки старого Арбата» Саввы Кулиша, 1982;

документальное кино «Поезд в Москву», 2013;

драма «Москва никогда не спит» Джонни О’Райлли, 2015, и другие фильмы.

В 2016 году Москва отмечает своё 869-летие. Празднование Дня города состоится 10 и 11 сентября. Традиционно основными площадками для массовых гуляний станут Красная площадь, улица Арбат, Тверская, Поклонная гора, Воробьёвы горы, музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Коломенское» и другие.

Как ранее заявлял руководитель департамента культуры Александр Кибовский, праздничную программу на день рождения столицы формировали с учетом мнения москвичей. Всего на разных площадках города пройдет более тысячи мероприятий.