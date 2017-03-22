Тбилиси, 22 марта, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй 22 марта принял делегацию Северо-Балтийской восьмерки, которая находится с визитом в Тбилиси. Патриарх поблагодарил представителей парламентов стран Скандинавии и Прибалтики за этот визит и, в том числе, за посещение граничащих с «оккупированными регионами» территорий и отметил важность поддержки мирового сообщества для дальнейшего восстановления целостности Грузии.

Patriarchate.ge Встреча Илии II с делегацией Балтийской восьмёрки

«Благодарю вас за поддержку в то время, когда Грузия находится в очень сложном положении. Вы знаете, что 20% территории нашей страны захвачено Россией, и ваша поддержка очень важна для нас. Я 11 лет был руководителем Абхазской епархии и считаюсь им сегодня, но поехать туда я не могу», — заявил патриарх.

Он подчеркнул, что бесконечно эта ситуация продолжаться не может и Россия должна будет освободить грузинские территории.

«Поэтому ваш нынешний визит в Грузию так важен, и мы благодарим вас за это», — заявил Илия Второй.