Киев, 22 марта, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои. Противоборствующие стороны применяют тяжелую артиллерию калибров 122 и 152 мм, минометы, танки и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 22 марта заявляют заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Так, заместитель начальника управления Народной милиции Басурин заявил, что под артобстрел ВСУ попали позиции ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Докучаевск, Спартак, Донецк (окрестности аэропорта, Кировский и Киевский районы).

«За прошедшие сутки ВС Украины 59 раз нарушили режим прекращения огня. … Применялись тяжелая артиллерия (калибра 152 и 122 мм), танки, минометы (калибра 120 и 82 мм), а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Он добавил, что в результате огня со стороны ВСУ повреждены жилые дома №№ 1, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 по улице Привокзальной в поселке Северный (Донецк). Количество пострадавших среди мирного населения уточняется.

По словам Басурина, украинские силовики принуждают жителей Донецкой области (под контролем Украины) записываться на контрактную службу в ряды ВСУ. «Нам поступают многочисленные жалобы от жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения, в частности, Курахово и Авдеевки, о том, что вооруженные люди врываются в дома и принуждают всех лиц мужского пола от 18 до 64 лет подписывать контракты на прохождение военной службы в рядах ВСУ и Нацгвардии. Это свидетельствует о критическом состоянии укомплектованности личным составом украинской армии, командование которой для восполнения некомплекта идет на такие крайние меры. Жители просят меня озвучить данные факты, так как местные органы власти самоустраняются и закрывают глаза на творящиеся бесчинства», — считает Басурин.

При этом он обвинил солдат ВСУ в употреблении наркотиков. «Проведенный нашими медиками биохимический анализ крови трупов военнослужащих ВСУ, брошенных своими сослуживцами во время боестолкновения под Коминтерново, показал наличие наркотических и психотропных веществ. Становится ясно, почему обколотые до полного безумия украинские военнослужащие, потеряв всякое чувство реальности, пытаются осуществлять попытки прорыва наших позиций», — добавил Басурин.

При этом глава администрации Киевского района Донецка Валентин Левченко заявил, что сегодня в 13:30 ВСУ осуществили очередной обстрел Киевского района. По предварительной информации, была ранена женщина, проживающая по ул. Желябова, 17. Во время обстрела она прикрыла собой ребенка. На месте работают спасатели МЧС ДНР. Пострадавшая доставлена в больницу. Информация уточняется.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики девять раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР 334 мины и гранаты. «При обстрелах ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82-мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 334 мины и гранаты», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что украинское командование организовало офицерские курсы для сержантов ВСУ из-за нежелания офицеров продолжать службу в Донбассе. «В связи с введением системы штрафов, применяемых к военнослужащим ВСУ за грубые нарушения устава воинской службы, отмечается повальное расторжение контрактов военнослужащими офицерского состава. Для восполнения рядов подразделений ВСУ украинское командование организовало проведение трехмесячных офицерских курсов для сержантского состава на базе военных учебных заведений Украины с последующей отправкой их в зону так называемой АТО. Кроме того, стало известно, что в ближайшее время планируется прибытие командующего отдельной тактической группы «Луганск» в расположение 24-й бригады с целью проверки укомплектованности и обеспеченности в связи с участившимися случаями хищений и недостач оружия и боеприпасов в подразделениях данного соединения», — добавил Марочко.

По его словам, Украина продолжает стягивать тяжелую технику и оборудовать новые фортификационные сооружения на Донбассе. «Так, на южную окраину населенного пункта Новоалександровка на позицию взводного опорного пункта 24-й бригады ВСУ прибыла колонна военной техники киевских силовиков в составе двух БМП и шести автомобилей с личным составом. Также разведка Народной милиции продолжает фиксировать процесс оборудования новых фортификационных сооружений ВСУ. В частности, подтверждается ранее полученная информация о том, что в населенном пункте Лобачево оборудован новый блокпост с окопами и блиндажами. В Лопаскино представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили свежие углубления в земле. По их оценке, до этого там находились огневые позиции трех 120-миллиметровых минометов, которые вели огонь по позициям Народной милиции ЛНР», — уточнил Марочко.

В свою очередь 22 марта спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один — получил ранения в результате обстрела со стороны ДНР в районе Марьинки (Донецкое направление).

По его словам, вчера по украинским войскам в Авдеевке (Донецкое направление) войска противника «выпустили более 30 танковых снарядов, около 60 минометных, широко применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем».

Три краткосрочных минометных обстрела со стороны ДНР произошли в районе донецкого аэропорта. «Не прошли спокойно сутки и для защитников Зайцево. С южного направления после 23 часов враг провел артиллерийско-минометный обстрел, во время которого выпустил с десяток мин и два десятка артиллерийских снарядов. Один из снарядов попал в частное домовладение, в результате чего повреждены окна и ограждение и почти полностью разрушено хозяйственное здание», — рассказал Лысенко.

Полковник отметил, что в Новозвановке и в районе Бахмутской трассы (Луганское направление) позиции ВСУ подверглись минометным обстрелам ЛНР. «В Крымском враг продолжил применять тяжелое вооружение, выпустив за сутки около 25 мин. Вблизи Станицы Луганской применяли исключительно стрелковое оружие, проведя три вооруженные провокации продолжительностью от 20 минут до 2 часов каждый», — рассказал Лысенко.

Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов со стороны ДНР. «В Марьинском районе и вблизи Докучаевска «оккупант» продолжил использовать тяжелое вооружение. Около 70 мин и три танковых снаряда в Марьинском районе, а также 10 артиллерийских выстрелов в Новотроицком — такой была статистика вражеских обстрелов из тяжелого вооружения на этих рубежах», — подчеркнул Лысенко.

Напомним, 6 марта заместитель Донецкого областного военного комиссара по работе с личным составом Николай Шарий заявил, что в 2016 году коллектив военкомата записал на службу по контракту в ВСУ более 1600 жителей Донецкой области (под контролем Украины). «У нас за прошлый 2016 год в Вооруженные Силы на военную службу по контракту было направлено 1600 человек», — сказал Шарий.

Он считает, что это довольно большая цифра, поскольку две трети населения осталось в Донецкой области (под контролем Украины). «На территории, на которой сейчас работает областной военкомат, проживает примерно 1,2−1,5 млн граждан Украины», — уточнил Шарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в эфире телеканала «Россия — 1» командир батальона «Спарта» ДНР Владимир Жога (позывной «Воха») прогнозирует взятие армией ДНР всей территории Донбасса. «Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И ту часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свое, не выйдет на административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман», — сказал Жога.

Также напомним, что 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР и ЛНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, в течение ближайших недель соответствующее предложение, подкрепленное новым бюджетом мониторинговой миссии, будет передано на утверждение заинтересованных сторон.

Ранее, 21 декабря, в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже десятым с осени 2014 года. 12 февраля 2015 года в Минске участники контактной группы подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение принятого комплекса мер.