Махачкала, 22 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум. В последние дни в разных субъектах Северо-Кавказского федерального округа возбуждено сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют миллионные суммы ущерба, нанесенные подозреваемыми в совершении преступлений чиновниками, директорами федеральных и муниципальных организаций, учебных и медицинских заведений.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Используя свое служебное положение, обогащаются за счет государства те, кому доверено руководство и контроль над бюджетными средствами. В официальных сообщениях о возбуждении уголовных дел называется множество способов, которые используют злоумышленники, для того чтобы набить свой карман.

Так, сегодня, 22 марта, Следственный комитет по Кабардино-Балкарии информирует о предъявлении обвинения в служебном подлоге начальнику федеральной противопожарной службы регионального управления МЧС. От имени организации он заключил контракт с подрядчиком ООО «Строй Оптима» на выполнение капитального ремонта на общую сумму более 8 млн рублей. Позже чиновник подписал документы о выполнении работ, заведомо зная, что ремонт не произведен. Подрядчику было перечислено более 1,760 млн рублей.

В Ингушетии попала под следствие директор швейной фабрики, которую подозревают в мошенничестве на 1,746 млн рублей. Денежные средства были перечислены на счет ООО «Швейная фабрика №4», директором которого являлась подозреваемая, от государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Сунженского района».

По договору, заключенному между центром и фабрикой, на производстве должны были создать 30 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Акт о исполнении договора директор предоставила, а вот места созданы не были. Денежные средства, по данным следствия, были похищены.

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Также в Ингушетии попала под подозрение в нецелевом расходовании денежных средств заведующая детским садом № 5 города Сунжа. Выделенные учреждению Минфином РИ для исполнения обязательств по уплате налогов и выплаты заработной платы 3,5 млн рублей женщина направила на другие цели. Как полагает следствие, деньги пошли на оплату лицам, выполнявшим для детского сада различные работы.

На днях в Дагестане обвинен в мошенничестве в особо крупном размере и подделке официальных документов директор частной медицинской организации Ризак Сагидов, который обманным путем за два года получил более 19 млн рублей от территориальных отделений Фонда обязательного медицинского страхования.

По поддельным документам Сагидов получал от ФОМСа бюджетные средства якобы за реализацию государственной программы по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи. Суд вынес наказание Сагидову в виде пяти лет лишения свободы условно со взысканием в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования материального ущерба в размере 19 млн рублей.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта этого дела Алекса Асланова в настоящее время рассматривается в суде.