Кишинёв, 22 марта, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Правительство Молдавии 22 марта приняло решение отозвать Георгия Хиоарэ с должности молдавского посла в Белоруссии и постоянного представителя Молдавии при структурах СНГ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с предложением об отзыве дипломата выступила на заседании правительства замглавы МИД Молдавии Даниела Морарь.

Aurelian Sandulescu Молдавский флаг

Решение вступит в силу после того, как его подпишет президент Игорь Додон. Ранее правительство и президент согласовали ряд назначений глав дипмиссий за рубежом. В соответствии с согласованной схемой распределения, на должности послов Молдавии в Москве и Минске будут назначены выдвиженцы Додона.

На должность посла в Белоруссии Додон предложил депутата от Партии социалистов Виктора Сорочана.

Ранее по схожей схеме был отозван посол Молдавии в Москве Дмитрий Брагиш. Посольство в Москве, как ожидается, возглавит советник президента Додона по внешней политике Андрей Негуца.