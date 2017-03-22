Кампала, 22 марта, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Всемирный водный совет призвал правительства африканских государств увеличить бюджетные отчисления на проекты, предусматривающие повышение водной безопасности, 22 марта сообщает Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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Всемирный водный совет призвал правительства «внести определенную часть бюджетных средств на поддержание проектов, которые помогут сделать чистую питьевую воду доступной для всех на планете».

В заявлении данной межправительственной организации отмечено, что Африка и Азия являются континентами наиболее пострадавшими от нехватки чистой питьевой воды.

В Папуа-Новой Гвинее, Экваториальной Гвинее и Анголе менее 50% населения имеют доступ к чистой питьевой воде.

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Напомним, 32% людей, проживающих в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, не имеют доступа к безопасной питьевой воде.