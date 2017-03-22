Москва, 22 марта, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Россия сохранила второе место в мире по объему военного экспорта, сообщил президент РФ Владимир Путин. По итогам 2016 года объем военного экспорта вырос по сравнению с 2015 годом на 0,5 млрд долларов и составил более 15 млрд долларов.

Mil.ru Российская военная техника

«По итогам прошедшего года Россия уверенно удерживает второе место в мире по объему военного экспорта. В прошлом году он превысил 15 миллиардов долларов. Напомню, что в 2015 году было 14,5 миллиардов», —привел данные Путин на заседании комиссии ВТС.

Система ВТС не только успешно конкурирует в жестких условиях глобального рынка, но и перевыполняет плановые показатели, указал глава государства.

«Показатели весьма приличные» у таких предприятий, как «МиГ», «НПО Машиностроения», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России». По словам Путина, «МиГ» выполнял свои задания на 118%, Рособоронэкспорт — на 101%, ВПК «НПО Машиностроения» — на 155%, «Алмаз-Антей — 185%», «Вертолеты России» — 327%.

Отметим, что первое место по объему экспорта вооружений удерживают США, на третьем месте Китай.